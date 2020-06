Pinto da Costa: «Só romperei com os que querem romper e pensam assim»

Jorge Nuno Pinto da Costa garante que só romperá com aqueles que querem romper, numa bicada a José Fernando Rio, que havia dito que queria romper a ligação emocional dos sócios a Pinto da Costa."Se não sentisse entusiasmo, capacidade e certeza num futuro bom e glorioso não me teria recandidatado. Defenderam que o sócios deviam romper comigo o sentimento de amor. Eu terei sempre os sócios como prioridade e os adeptos no coração. Só romperei pelos que querem romper e pensam assim", apontou o presidente do FC Porto, garantindo que o FC Porto estará sempre na frente das prioridades."O FC Porto, com reeleição ou não, está em 1º lugar. É quase uma vida inteira dedicada ao FC porto. Se abracei esta paixão, se a assumi, enquanto os sócios quiserem que continuem, continuarei com o mesmo entusiasmo e o sentido de responsabilidade, para que o FC Porto seja cada vez maior", garantiu.