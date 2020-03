Pinto da Costa sobre Artur Soares Dias: «Estaria cansado? Foi para a Grécia a meio da semana»

Nas críticas a Artur Soares Dias pela sua prestação no FC Porto-Rio Ave, Pinto da Costa lembrou a ida do árbitro português à Grécia, em que o seu assistente foi agarrado pelos genitais num encontro entre AEK e Aris. Numa entrevista ao Porto Canal, o presidente portista visou o juiz pelo seu desempenho na última partida dos dragões e disse ainda que se este é o melhor árbitro português, "mais preocupante é."





"Dizem que é o melhor, mas perante um lance destes, onde ele está a dois ou três metros, não marca um penálti destes. O Sérgio [Conceição] disse que era do tamanho da Torre dos Clérigos, mas eu acho que a Torre dos Clérigos é demasiado pequena para o tamanho deste penálti. É incompreensível. Estou certo que os responsáveis vão agir e encontrar explicações para isto. Estaria cansado? Foi para a Grécia a meio da semana, parece que o jogo correu mal e houve mosquitos por cordas ao intervalo… Defendem a profissionalização dos árbitros, mas depois vão apitar à Grécia, à Arábia Saudita, parecem que escolhe os jogos… Não ponho em causa a seriedade de nenhum árbitro, mas uma coisa é seriedade outra é capacidade. Está convencido que é melhor do mundo, depois faz uma atuação destas. Mal da arbitragem se este é o melhor árbitro", lamentou PC.Pinto da Costa desejou ainda que não existam fatores externos a influenciar as 10 últimas jornadas e que Soares Dias não volte a apitar jogos dos dragões "tão cedo": "Este árbitro que apitou o FC Porto-Rio Ave, na época passada em Vila do Conde não assinalou dois penáltis contra o Rio Ave, um sobre o Marega e outro por mão do Rúben Semedo, toda a gente disse que eram penáltis. Foi mal nomeado para este jogo, desejo que haja maior cautela nas nomeações, que haja serenidade por parte dos árbitros. Para credibilizar o futebol é preciso que um jogo não seja mal avaliado por um senhor que está a três metros e outro numa poltrona. Não encontrei ninguém que não dissesse que não era penálti. Não têm condições para apitar o FC Porto, espero não os encontrar tão cedo."Pinto da Costa respondeu ainda ao desafio de António Salvador, que propôs um pacto para os clubes deixaram de falar de arbitragem : "Era importante que não se falasse nada dos árbitros, mas pergunto se algum presidente se cale se na sua própria casa não for marcado um penálti do tamanho de uma super Torre dos Clérigos, como foi este, e esteja calado. Queria ver o senhor António Salvador para o ano, se deixar de ganhar um jogo ou perder um jogo que não lhe seja marcado um penálti destes se ele está de acordo com esse pacto. Acho muito bem que não se fale nos árbitros, agora os árbitros não podem dar razão para que as pessoas falem. Já dizia Mário Soares, qualquer cidadão tem direito à indignação. Os governantes são criticados, o Primeiro-Ministro é criticado pelos deputados da oposição, não há problema nenhum, com críticas ferozes. Há uma classe de que não se pode falar, por mais erros que cometa? Era o que faltava. Então temos de fazer outro 25 de abril."