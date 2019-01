Pinto da Costa sobre Pepe: «A vontade dele sensibilizou-me»

O regresso de Pepe ao Dragão está na ordem do dia do universo portista e Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, não ficou indiferente à chegada do defesa-central. O líder do FC Porto assumiu estar muito feliz e apontou a vontade do jogador como crucial para este desfecho."É um campeão europeu e, além do seu valor, era uma vontade do treinador. A mim sensabilizou-me imenso o entusiasmo dele em vir para o FC Porto. Vi tudo o que ele abdicou. Assisti à pressão que ele recebeu de clubes onde ia ter um contrato 5 ou 6 vezes maior, mas a sua determinação era jogar aqui. Disse ao empresário que este era o seu clube e que era aqui que queria voltar. Vem para aqui e vê-se nas suas palavras que está inteiramente feliz. E nós estamos igualmente felizes porque, ao fim de tantos anos fora, com uma carreira internacional em que foi campeão europeu, sentir o carinho que tem pelo clube de onde saiu há 11 anos sensabiliza-me muito", referiu, destacando a mais-valia que o experiente atleta pode ser para todo o plantel."Pode ser um bom exemplo para os jovens centrais que temos na nossa equipa e que terão um futuro risonho e, por tudo isso, foi uma boa jogada de todos", frisou.