Pinto da Costa tem "a certeza" que Sérgio Conceição vai renovar

Pinto da Costa está convencido que Sérgio Conceição vai continuar a ser treinador do FC Porto para lá do final desta época, altura em que termina o atual contrato entre as partes. Em entrevista ao Porto Canal, o presidente revelou que ainda não chegou a altura de se sentarem à mesa, mas acredita que a conversa e o acordo vão acontecer nos próximos meses.





"O Sérgio Conceição tem contrato com o FC Porto até fim da época e é minha intenção e dele também renovarmos. Ele entendeu e já o disse que nesta altura quer estar focado na Champions mas tenho a certeza que no final ou antes do final da época renovaremos o contrato. Ele é peça importante no nosso projeto, no meu projeto de há 4 anos, quando pouca gente acreditava no seu sucesso. Eu acredito cegamente e podemos fazer muito mais com Conceição", disse Pinto da Costa.