Para Pinto da Costa, de 80 anos, "o principal é saber ganhar. Ganhámos com mérito. Temos de esquecer muita coisa. Festejar e gritar, nós somos campeões. O nosso treinador, Sérgio Conceição, com a sua equipa técnica, foi todo o departamento de futebol e todos aqueles que lutaram para que vitória fosse nossa. Foram os jogadores, a princípio desvalorizados pela opinião pública, mas que dentro de campo mostraram que é preciso é ter canetas, jogar e vencer com o mérito com que eles venceram", asseverou.Prometendo continuar a dar sempre tudo para "tornar felizes os adeptos com as vitórias", Pinto da Costa não esqueceu a recente distinção emanada da UEFA por via da atribuição da organização da Supertaça Europeia’2020 ao Estádio do Dragão. "É sinal de que o nosso prestígio ultrapassou fronteiras, mas continuamos a ser um baluarte do Norte", concluiu."Recordo essa noite como um ponto de partida para 36 anos de loucura à frente do FC Porto", disse Pinto da Costa sobre o impulso que a sua candidatura à presidência, em 1982, ganhou após uma visita a Santa Maria da Feira. No Centro Social Luso Venezuelano, em Nogueira da Regedoura, o fervor azul e branco esteve ao rubro. A presença de 820 pessoas , com representantes de 40 casas do FC Porto, teve o impulso organizativo de Alvarinho Moreira, da delegação azul e branca de Caracas. O administrador Reinaldo Teles, Alexandre Pinto da Costa, o vice-presidente Alípio Jorge bem como antigos jogadores e figuras como José Neto ou João Mota fizeram-se notar.