Pinto da Costa: «Temos de ter os pés bem assentes no chão»

A acompanhar Iker Casillas na gala do 80.º aniversário do jornal Marca, na qual o guardião foi premiado , Pinto da Costa abordou a atualidade da equipa de futebol para deixar um alerta interno. Apesar do bom momento, "não há que embandeirar em arco"."O momento da nossa equipa é um momento de grande satisfação, mas é também um momento em que todos temos de ter os pés bem assentes no chão", disse, em declarações prestadas ao site do clube, destacando as congratulações de que foi alvo por parte de muitos dos presentes na cerimónia pela campanha do FC Porto na Liga dos Campeões: "Todas as pessoas com quem falei me deram os parabéns por o FC Porto ter sido a melhor equipa da fase de grupos da Liga dos Campeões. É um motivo de alegria e é fruto do trabalho do Iker, dos colegas e, sobretudo, do nosso treinador. O sorteio é que vai dizer contra quem jogamos nos oitavos de final. Não estou preocupado, pois o importante é estar lá. Quem vier, o nosso treinador e os nossos jogadores tratarão disso."Sobre a distinção a Casillas, Pinto da Costa evidenciou a "enorme satisfação" por contar com o guardião no seu plantel. "Foi um prazer muito grande, um momento especial, porque o Iker está aqui pelo seu passado e pelo seu presente. O seu presente é o FC Porto e ele manifestou isso mesmo, o orgulho que tem de pertencer ao FC Porto", disse.