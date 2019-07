Pinto da Costa: «Tenho a certeza que Zé Luís vai ser um ídolo para os portistas»

Zé Luís era um dos grandes objetivos do FC Porto para este defeso, mas o processo de aquisição do avançado cabo-verdiano não foi de fácil conclusão, sendo que apenas foi tornado oficial esta sexta-feira, após semanas de impasse.Por essa razão, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos dragões, não escondeu a felicidade em ver o dossiê concluído e em poder dar a Sérgio Conceição o avançado que o técnico desejava para a nova época."É uma satisfação enorme sempre que conseguimos um objetivo. Um dos objetivos propostos pelo nosso treinador foi a vinda do Zé Luís. É um jogador que já apreciava, mas não está aqui por ter sido eu a decidir. Ele está aqui porque o treinador acha que se enquadra perfeitamente naquilo que a equipa necessita. Pelo que conheço dele desde os tempos no Gil Vicente, é um jogador à Porto", começou por dizer, deixando, de seguida, uma convicta garantia"Tenho a certeza que vai ser um ídolo para todos os portistas. Espero que tenham aqui uma longa carreira, que faça muitos golos e que seja muito feliz", acrescentou.Com o estágio da pré-temporada prestes a começar e com o arranque oficial da época já no horizonte, mais precisamente em meados de agosto, Pinto da Costa assumiu estar feliz com o que se "está a passar" e assegurou estar confiante no trabalho de Sérgio Conceição e na qualidade não só de Zé Luís, mas também dos reforços que estão por chegar."Desde que Sérgio Conceição chegou, sempre houve grande intensidade e grande rigor, mas também há muito entusiasmo por parte dos jogadores. Estou satisfeito e contente com tudo o que se está a passar. Com os reforços que estão a chegar e com os que ainda irão chegar, acredito que o grupo vai melhorar", concluiu.