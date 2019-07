Pinto da Costa: «Tentaram desviar Nakajima, mas nem sempre as aves de rapina conseguem o objetivo»

Jorge Nuno Pinto da Costa não escondeu a felicidade no momento de apresentar o mais recente reforço do FC Porto , Shoya Nakajima. O líder dos dragões salientou a vontade do jogador como fator crucial para o desfecho positivo do dossiê, mas deixou algumas bicadas pelo caminho, apontando uma tentativa de desviar o jogador da rota do Dragão."O Nakajima tinha o sonho de jogar aqui e eu sabia. Aliás, no final de um FC Porto - Portimonense, na época passada, falámos sobre isso e ele manifestou esse desejo. Mas também era um desejo antigo do FC Porto. Há muito que tínhamos o jogador referenciado, o treinador também o queria e tudo correu bem, felizmente. Tudo se conjugou e proporcionou para que pudesse vestir a camisola do FC Porto. Estou satisfeito, como é óbvio. Não foi fácil porque ele estava num país longinquo, mas desde o contacto com o Theodoro Fonseca tive a certeza de que viria para cá, embora houvesse essas pessoas que não podem ver ninguém com esta camisola a tentar através do Theodoro e de emissários desviá-lo para outro clube. Felizmente não conseguiram e ele é jogador do FC Porto. Nem sempre as aves de rapina conseguem os objetivos", atirou o presidente dos dragões, voltando a frisar a vontade do japonês em ser jogador do FC Porto."Não fosse a vontade do jogador e nossa, ele não estaria aquí. Tinha outras possibilidades, mas desde o primeiro dia soube que ele queria jogar no FC Porto. Esse desejo facilitou. E dá esperança pela certeza de que vai ser um jogador à Porto. É cada vez mais necessário ter jogadores que sintam a a camisola e que sejam profissionais a 100 por cento. É um jogador com as características que idealizo que tenham os que venham para cá", destacou o líder dos azuis e brancos.