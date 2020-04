Pinto da Costa: «Todos acreditamos na dobradinha»

Jorge Nuno Pinto da Costa acredita que o FC Porto vai conquistar os títulos que ainda estão em disputa, nomeadamente a Taça de Portugal e o campeonato. Uma crença que, garante o presidente, é transversal a todo o clube.





"Estamos todos convencidos que sim, estamos todos a trabalhar para ser assim, estamos em bloco convencidos. Toda a direcção, todo o staff técnico, todos os jogadores, todos os adeptos, todos acreditamos que será possível", apontou na FC Porto TV, assegurando que se encontra a preparar o futuro do clube."Passo muito tempo a falar ao telemóvel, a falar com gente do FC Porto. Com o treinador e com as restantes pessoas que trabalham no clube. A preparar o futuro. Ainda ontem estive horas ao telemóvel, até fiquei rouco. Tenho uma aplicação que conta os passos e dei 17 mil passos, o que equivale a cerca de quatro horas ao telemóvel", sublinhou.