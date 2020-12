Pinto da Costa: «Valor do grupo foi posto em causa indevidamente»

Momentos após a conquista da Supertaça, Pinto da Costa sublinhou a justiça do triunfo do FC Porto.





"Este grupo mereceu esta vitória porque o seu valor foi posto em causa o seu valor indevidamente. Fizeram uma fase de grupos da Liga dos Campeões fantástica e merecem todos, principalmente o treinador, que foi a alma mater desta vitória", começou por dizer.Dedicando o triunfo a Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, o presidente azul e branco realçou ainda a união existente no clube: "Há uma grande união a nível directivo, de treinadores e de jogadores. Este espírito de união e vontade de vencer move-nos e motiva-nos. Acabamos um jogo e já estamos a pensar no próximo. O grupo é uma família e dou os parabéns a todos , principalmente ao Sérgio Conceição" .