Pinto da Costa: «Vamos à procura da nona vitória consecutiva»

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, assumiu esta quarta-feira o momento de confiança que os dragões atravessam e acredita que o FC Porto pode voltar a vencer a Liga Europa, mas preferiu centrar atenções no jogo com o Feyenoord (amanhã, 17h55)."Estou sempre confiante e pode ser que o FC Porto seja um dos candidatos a vencer esta prova, mas agora só pensamos neste jogo e vamos à procura da nona vitória consecutiva", referiu o líder dos dragões à chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, para logo de seguida elogiar o desempenho do líder do campeonato."O Famalicão é um grande clube e tem uma boa equipa, pelo que não estou surpreendido com aquilo que está a fazer".