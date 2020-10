Pinto da Costa: «Vamos sair do fair play financeiro ainda este ano»

Ainda sem se conhecer o exato resultado negativo do exercício da SAD na época passada, Pinto da Costa revelou, em entrevista à TVI, que essa circunstância só se verifica devido à pandemia que levou ao adiamento do fecho do mercado. Nesse sentido, o presidente, de 82 anos, manifestou a convicção de que o FC Porto vai cumprir todos os pressupostos que levarão ao final do plano de controlo financeiro da UEFA.

“A ausência da Liga dos Campeões na época passada foi um prejuízo muito grande e, além disso, nas contas que vamos apresentar, seria normal estarem as vendas deste ano, porque a época acabava em junho. Se não fosse a pandemia, as vendas de 126 milhões de euros tinham entrado nas contas que vamos apresentar e bastava isso para equilibrar as contas. A época foi fechada mais tarde e o que contabilizámos vai entrar nas próximas contas. Estou completamente tranquilo e convencido de que vamos sair do fair play financeiro ainda este ano. Se as vendas tivessem sido incluídas nas contas do ano passado, em vez de prejuízo teríamos as contas corretas”, fez questão de vincar Pinto da Costa.

Outro efeito da pandemia são os estádios vazios e, nesse sentido, o presidente do FC Porto mostrou uma vez mais o seu desagrado, vendo o futebol prejudicado em relação a outros sectores da sociedade. No caso dos dragões, traduz-se em mais um rombo nas contas. “Quando falo com as pessoas todas me dão razão, até alguns responsáveis dizem-me que é incompreensível. Nós, por exemplo, temos uma série de camarotes e não podem ter meia dúzia de pessoas, sendo muitas delas da mesma família, num recinto ao ar livre, e depois vemos espetáculos em pavilhões. O FC Porto perde 29 milhões de euros em receita, embora admita que para alguns dê mais jeito que os estádios não tenham adeptos. Eu, se tivesse adeptos que fossem ao estádio para insultar, também queria o estádio vazio. Não estou a falar de ninguém em concreto”, apressou-se a explicar Pinto da Costa, escusando-se a apontar a Frederico Varandas, do Sporting.

Naming do estádio

Uma forma de angariar mais receitas passa por vender o naming do estádio, e esse era um dossiê que estava em fase de resolução. A pandemia também acabou por interromper o processo. “Os sócios têm a noção de que no futuro vai ser importante para os clubes e já poderia ter concretizado o negócio que já estava na sua fase final. Os clubes terão necessidade de vender o naming do estádio, o acordo que estávamos a fechar valia entre cinco e seis milhões de euros, mas agora foi suspenso. A empresa com quem estávamos a negociar iria ter o nome depois do Estádio do Dragão”, explicou.

Boa venda de Fábio e o pedido de Telles

A saída de Fábio Silva para o Wolverhampton fez-se por 40 milhões de euros, 30 deles para a SAD portista. Pinto da Costa considerou “um bom negócio para o FC Porto”. “Ele tinha uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros e acabou por renovar e saiu por 40. O FC Porto acabou por receber 30 ao invés dos 10. Foi um grande negócio”, frisou o presidente, revelando ainda a vontade de Alex Telles em rumar ao Man. United: “Ele veio pedir para sair. Tentei que ele não fosse, mas ter um jogador que assume perante mim e perante outros diretores que quer ir embora é complicado. Nem foi um problema de renegociar, o argumento dele para ir embora era que o atual selecionador só convocava jogadores de 3 ou 4 campeonatos...”

Lucas Veríssimo foi descartado

A novela Lucas Veríssimo animou os derradeiros dias de mercado e Pinto da Costa confirmou aquilo que ‘Record’ já tinha escrito: o central esteve mesmo a um passo dos dragões mas acabou descartado. “Lucas Veríssimo não vem para o FC Porto porque nós não quisemos. Foi um dos centrais que ficou para o fim para ser observado. Tivemos vários centrais em observação, o Lucas Veríssimo foi uma das últimas opções e o Sérgio Conceição quis ficar com o Pepe, o Mbemba, o Sarr e o Diogo Leite, uma vez que o Marcano ainda não está pronto. Esteve em cima da mesa, se nós o quiséssemos era nosso”, revelou o dirigente.