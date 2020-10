Pinto da Costa: «Varandas fará um grande serviço ao Sporting quando se dedicar à medicina»

As declarações de Frederico Varandas no final do clássico entre Sporting e FC Porto do último sábado mereceram na noite desta terça-feira uma reação por parte de Pinto da Costa. O líder dos dragões relativizou as críticas do seu homólogo, vincando o clima de contestação que Frederico Varandas vive no seio do seu clube.





"Temos de olhar para as pessoas conforme o momento que estão a viver e compreender também o seu passado no próprio clube. Olhe, a invasão de Alcochete só teve um beneficiado: o atual presidente do Sporting. Era o médico da equipa, esteve na final da Taça perdida com o Aves e depois apareceu como candidato, fazendo um ataque à Juve Leo. Em qualquer claque do mundo há gente má e gente de bem, como entre as pessoas que foram a Alcochete também havia. Acho incrível fazer das claques um inimigo quando muitas vezes são elas que empurram as equipas para as vitórias. Portanto, ele tem que mostrar que está ativo, que é um defensor dos sócios, mas já ninguém vai nisso. No dia em que Frederico Varandas se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting", disse.