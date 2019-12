Pinto da Costa vestiu a pele de superestrela

A visita do FC Porto ao reduto do Casa Pia, 80 anos depois, motivou um largo interesse em todos os adeptos que marcaram presença no Estádio Pina Manique. Ora, neste capítulo, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos dragões, acabou por ser uma das principais atrações, principalmente para aqueles que se encontravam próximos da tribuna presidencial.

O líder dos dragões vestiu a pele de superestrela do momento e, seguindo uma tendência que é apanágio de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, aceitou vários pedidos de adeptos com as cores do FC Porto que o abordaram para tirar uma fotografia para a posteridade.

Uma situação que se acentuou, sobretudo, ao intervalo, com muitos adeptos a aproveitarem o descanso para trocar algumas palavras com o líder dos azuis e brancos, que aceitou o repto de sorriso na cara.

Um pouco mais ao lado, num dos camarotes do estádio, estavam os jogadores que ficaram de fora dos 18 convocados de Sérgio Conceição, muitos deles habituais titulares, como foram os casos de Otávio, Alex Telles, Marega, Danilo e Pepe.