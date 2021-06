Pinto da Costa volta a atacar o Governo pela "perseguição ao futebol"

No mesmo dia em que o Governo anunciou que os recintos desportivos de todas as modalidades poderão preencher até um terço da sua lotação com espectadores, embora só a partir de 14 de junho, Pinto da Costa voltou a atacar os governantes.





Na edição de junho da revista 'Dragões', publicada esta quarta-feira, o presidente escreveu um artigo com o título "Perseguição ao futebol", onde volta a exigir demissões, a propósito dos critérios díspares que têm sido aplicados ao futebol em particular e ao desporto em geral, quando comparados aos que se verificam noutras áreas da sociedade."Se não houver explicações, como já disse publicamente, não resta alternativa aos responsáveis por isto: têm de se demitir ou ser demitidos. E se os seus superiores não tiverem competência ou coragem para fazê-lo, também não têm outra saída que não seja o abandono de funções. O hábito de as culpas morrerem solteiras é uma das principais causas do atraso de Portugal em tantos domínios", escreveu o presidente com a pena afiada.Antes, Pinto da Costa começa por elogiar a capacidade de organização demonstrada na final da Liga dos Campeões, que terminou com vitória do Chelsea sobre o Manchester City, por 1-0."(...) Só pode encher os adeptos do FC Porto de orgulho. Não por qualquer deslumbramento especial em relação a um jogo que é obviamente muito importante – felizmente, os portistas estão habituados a vibrar com a própria equipa em encontros da maior relevância -, mas porque o clube voltou a dar cartas, em colaboração com a UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol, e exibiu uma superior capacidade de organização. Também isto não é novidade, ou não devia ser", arrancou Pinto da Costa, prosseguindo depois com outras provas dadas em períodos conturbados pela Covid-19."Recordo, já no contexto da pandemia que começamos a ultrapassar, a forma brilhante como foram organizadas as eleições do FC Porto de há um ano ou o jogo a que chamaram teste-piloto com o Olympiacos para a Liga dos Campeões, em outubro. Nessas duas ocasiões, correu tudo na perfeição. A 29 de maio aconteceu a mesma coisa", reforçou.No seguimento, veio mais uma farpa direcionada aos responsáveis políticos. "Parece, no entanto, que o Governo português não conhece a capacidade de organização dos clubes nacionais ou não confia neles. Para um jogo internacional, mesmo realizado em Portugal, foi autorizada a presença de mais de 14 mil adeptos nas bancadas. Se em causa estivesse um encontro da Liga Portuguesa ou da Taça de Portugal, o estádio estaria vazio. É verdade que não faltariam alternativas aos nossos adeptos. Se quisessem, podiam ir aos milhares para o Pavilhão Super Bock assistir a concertos. Se morassem em Lisboa, podiam ir a uma praça de touros participar em espectáculos de comédia", notou, para terminar de seguida."Ou seja, até podiam participar em eventos com aglomeração de pessoas, desde que decorressem em espaços fechados e com muito menos condições do que os estádios. Se alguém tiver alguma explicação, agradecia que ma enviasse, porque ninguém entende esta diferença de critérios e perseguição ao futebol", concluiu Pinto da Costa.