Pinto da Costa volta a atacar o Governo: «Por estupidez de alguns...»

O troféu referente à conquista da edição 2020/21 do campeonato de andebol foi depositado, esta quarta-feira no Museu do FC Porto. A cerimónia, como sempre acontece, contou com a presença de Pinto da Costa.





O presidente discursou perante os obreiros do título e, em simultâneo, prosseguiu na batalha pelo regresso do público aos recintos desportivos, lançando críticas ao Governo."Foi o ano em que a pandemia nos tirou o público das grandes vitórias alcançadas. No futuro, penso que isso se resolverá, porque vamos arranjar um cantor que cante ao intervalo. Aí virá o público para ouvir uns fados. Mas, infelizmente, por estupidez de alguns, os nossos adeptos e associados não puderam viver os momentos fantásticos que estes jogadores nos proporcionaram", afirmou Pinto da Costa.Antes e depois, o presidente do FC Porto deixou palavras de apreço a toda a estrutura do andebol do clube, tendo inclusivamente evocado a memória do saudoso Alfredo Quintana."É uma satisfação enorme sempre que venho aqui a este museu, ao nosso museu, receber das mãos do capitão de qualquer modalidade o troféu de campeão nacional. E este, para mim, tem um significado muito especial, porque foi num ano difícil, num ano em que perdemos um dos mais queridos dos nossos", afirmou o presidente.