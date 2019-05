Pinto da Costa volta a elevar formação

A entrega do troféu de campeão nacional de sub-19 ao Museu do FC Porto foi mais um motivo para Pinto da Costa destacar a importância da formação no futuro do clube. O presidente, de 81 anos, recordou a conquista da Youth League, o papel do técnico Mário Silva, ele que ganhou a Champions e a Taça UEFA pelos dragões como jogador, na construção desta equipa, e manifestou a sua convicção de que vários destes talentos poderão afirmar-se na equipa principal.

"Espero que muitos de vocês tenham uma carreira no FC Porto, mas há uma coisa que certamente não vão esquecer, foi o primeiro título nacional que conquistaram. É o resultado da vossa dedicação, do valor, do vosso espírito e orientação dada pelo míster Mário Silva", disse Pinto da Costa aos jogadores. Antes, o presidente também tinha recebido os campeões nacionais de andebol.