Pinto da Costa volta ao ataque: «Governo devia demitir-se e pôr a DGS a comandar o país»

Uma comitiva da CDU/Porto, composta, entre outros, pela vereadora e atual candidata à Câmara Municipal do Porto, Ilda Figueiredo, e o membro da Comissão Política do PCP Jaime Toga, reuniu-se na manhã desta quinta-feira com a direção do FC Porto, no Estádio do Dragão.





No final do encontro, Pinto da Costa foi desafiado a comentar a subida de casos positivos à Covid-19 no país e aproveitou a ocasião para defender o desporto, atacando o Governo, a quem deixou a seguinte sugestão: "Devia demitir-se e pôr a Direção-Geral da Saúde (DGS) a comandar o país"."O facto de estarmos a agravar os números é preocupante. Em termos de FC Porto, não sentimos diferença quando a pandemia melhora ou fica menos má, porque os apoios são sempre zero. As facilidades são sempre zero. Portanto, não afeta muito. Estamos numa situação ridícula de ver presidente da Assembleia da República dizer portugueses para irem em massa ver jogo da Selecção a Espanha e, cá, os estádios continuam vazios, porque não há permissão", arrancou Pinto da Costa.E prosseguiu no mesmo tom: "O Governo anunciou há dias que se podia ocupar um terço de lotação dos recinto desportivos, até nas modalidades amadoras, mas entretanto tivemos um jogo no nosso pavilhão, um FC Porto-Sporting em hóquei em patins, e apesar disso não houve público, porque a DGS não tinha dito como era. O Governo devia demitir-se e por DGS a comandar o país. Fazem a legislação que entendem ser a correta, mas não é efectiva porque a DGS não disse como vai ser. É um absurdo a raiar o ridículo, o que se torna lamentável."A terminar, Pinto da Costa foi confrontado com a possibilidade de as autoridades recuarem no que diz respeito à ocupação de estádios e pavilhões em eventos desportivos."Eu temo tudo. Quando se segue politica do absurdo, tudo é possível acontecer, feito por qualquer iluminado do momento", rematou o presidente do FC Porto.