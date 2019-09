Plantel acredita “até ao fim”

Depois da difícil vitória frente ao Portimonense, os jogadores do FC Porto deixaram mensagens de crença "até ao fim" nas redes sociais. Essas foram precisamente as palavras de Diogo Costa no Instagram, a mesma rede social na qual Bruno Costa admitiu que esse "foi um jogo sofrido", mas que a sensação que ficou foi a "de dever cumprido". "Acreditamos até ao fim", escreveu o médio.

Marchesín salientou os "três pontos mais do que importantes", ao passo que Uribe destacou "o grande esforço" da equipa.

Telles feliz pelos 150 jogos

Alex Telles não escondeu a felicidade pelos 150 jogos pelo FC Porto. "Tanto orgulho e tantas vitórias em 150 jogos pelo FC Porto. Muito feliz e realizado por atingir esta marca. E assim seguimos, ‘sempre juntos como irmãos’", escreveu o lateral.