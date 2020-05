Plantel do FC Porto a conta-gotas no Olival

No dia do regresso do FC Porto aos trabalhos, os jogadores portistas foram divididos em três grupos (8/8/9) e têm chegado ao Olival a conta-gotas, de forma a não se cruzarem.





Sérgio Oliveira e Marcano foram os primeiros elementos do plantel azul e branco a comparecer no centro de treinos, chegando pelas 8h35, e os restantes jogadores do primeiro grupo foram surgindo com alguns minutos de diferença.Fábio Silva foi o primeiro a sair das instalações em direção a casa, conduzido pelo pai, Jorge Silva, depois de cumprido o plano para o dia. Vítor Ferreira saiu pouco depois.Entretanto, numa segunda vaga, por volta das 11 horas, chegaram Alex Telles, Nakajima, Corona e Marega, este último pelas 11h20.Refira-se que, neste regresso aos trabalhos, o plantel do FC Porto foi surpreendido pela claque Super Dragões , que se deslocou em peso ao Olival.