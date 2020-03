Plantel do FC Porto dá tudo em casa e Soares deixa garantia

O surto de coronavírus remeteu os jogadores do FC Porto para as suas casas, mas isso não significa que estes se tenham desleixado com o trabalho que, apesar de longe do Olival, têm de continuar a fazer. O clube já havia tornado público que o plantel iria continuar a cumprir um rigoroso plano de treinos e o certo é que as imagens partilhadas pelos próprios craques azuis e brancos não deixam dúvidas de que este esforço é para valer.

Ao longo dos últimos dias, os jogadores têm destapado o véu ao que têm feito em casa e ontem não foi diferente, com vários jogadores a colocarem fotografias e vídeos do trabalho em curso. Soares deixou, inclusive, uma mensagem aos adeptos, na qual, além de apelar a que todos se mantenham seguros, deixou uma certeza.

"Mais um dia de treino com muito foco, força e fé. Estamos a trabalhar para voltar ainda mais fortes. Protejam-se e protejam as vossas famílias. Já, já estamos de volta", escreveu o camisola 29 dos dragões, num vídeo em que aparece sentado numa bicicleta colocada na varanda de casa.

No entanto, o avançado não foi o único a recorrer às redes sociais para mostrar um pouco do que tem feito. Na verdade, esse exercício estendeu-se a Corona e Marchesín, já repetentes nesta dinâmica, e também a Uribe, que publicou uma fotografia na bicicleta. Já o treino levado a cabo por Alex Telles foi divulgado pelo clube.