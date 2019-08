Plantel do FC Porto deixa mensagem de força a Ricardo

A notícia do recente diagnóstico de um problema de foro oncológico a Ricardo Nunes, guardião do Chaves, marcou o dia no futebol nacional e motivou diversas manifestações de solidariedade dos mais variados intervenientes do desporto-rei em Portugal.





Nesse contexto, também o plantel do FC Porto quis deixar uma mensagem de força ao antigo guarda-redes dos dragões. Num vídeo publicado pelo clube nas redes sociais onde Danilo é o porta-voz de um desejo comum, o plantel azul e branco endereçou rápidas recuperações ao ex-Dragão."Sabemos o momento difícil que estás a passar, mas também todos sabemos que tens uma força enorme para ultrapassar estas adversidades. O plantel do FC Porto está contigo", disse o capitão do FC Porto, que fechou a mensagem com um "força Ricardo" que foi repetido em uníssono por todos os colegas de equipa.