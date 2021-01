Plantel do FC Porto folga para combater o desgaste

Sérgio Conceição sabe melhor do que ninguém o desgaste a que os seus jogadores têm estado sujeitos nas últimas semanas, como tem sido fácil de perceber através da sobrecarga de jogos e viagens constantes, pelo que decidiu conceder o domingo de folga ao grupo de trabalho. Uma forma de não só dar descanso físico como também mental ao plantel, olhando para o ciclo de jogos que se aproxima, a começar pela final four da Allianz Cup, onde o adversário que terá pela frente é o Sporting.

No treino de ontem, maioritariamente de recuperação pós-clássico, destaque para o facto do plantel já ter feito testes à Covid-19, com os resultados a serem esperados durante o dia de hoje. Agora, o regresso aos treinos está marcado para amanhã, às 10h30, no Olival, seguindo-se, hora e meia depois, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição.