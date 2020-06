Plantel do FC Porto impedido de votar devido a medidas de segurança em relação à Covid-19

O plantel, a equipa técnica e Luís Gonçalves não puderam deslocar-se ao Dragão Arena para exercerem o seu direito de voto devido a restrições relacionadas com a Covid-19, apurou Record. No fundo, as medidas de segurança falaram mais alto, obrigando a estrutura do futebol profissional a manter-se salvaguardado de eventuais riscos de contágio.





O grupo às ordens de Sérgio Conceição, recorde-se, tem trabalhado diariamente no Olival, algo que também aconteceu nos dois dias de eleições, para preparar o duelo com o Marítimo, agendado para esta quarta-feira.