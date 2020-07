Plantel do FC Porto realizou mais um treino antes do clássico

O plantel do FC Porto realizou esta segunda-feira mais uma sessão de trabalho no Olival tendo em vista o clássico frente ao Sporting, da 32.ª jornada da Liga NOS, marcado para as 21h30 de quarta-feira no Estádio do Dragão.





Marcano e Sérgio Oliveira continuam em tratamento às respetivas lesões, desafalcando assim os dragões a poucos dias do duelo frente aos verde e brancos.Para terça-feira, a partir das 11h00, está marcada nova sessão de treinos, novamente no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição fará o lançamento do encontro frente aos leões em conferência de imprensa.