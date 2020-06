Plantel do FC Porto regressa aos treinos com duas ausências

O plantel do FC Porto regressou, esta sexta-feira, aos treinos no Olival, tendo em vista a preparação para a visita ao reduto do Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS.





Na sessão orientada por Sérgio Conceição, de sublinhar as duas ausências que se fizeram sentir na equipa, como são os casos de Iván Marcano e de Zé Luís. O defesa-central espanhol encontra-se a recuperar de uma cirurgia, enquanto que o avançado fez apenas trabalho de ginásio.A equipa volta aos trabalhos este sábado, às 10h30, no Olival.