Plantel do FC Porto segue regresso à competição sem casos clínicos

O plantel do FC Porto realizou, esta quarta-feira, mais uma sessão de treinos no Olival tendo em vista a preparação para o regresso da Liga NOS e Taça de Portugal.





Em nota publicada no site oficial, os dragões informaram que o plantel segue na máxima força, com o boletim clínico "sem registar qualquer ocorrência". Destaque ainda para a chamada dos 'bês' Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário a treinar com a equipa principal, que volta esta quinta-feira a realizar nova sessão de treinos.