Plantel do FC Porto vale 232 milhões de euros

O valor do plantel do FC Porto a 1 de janeiro deste ano era de 232 milhões de euros. A conclusão é de um estudo da empresa de auditoria KPGM, que comparou os indicadores de desempenho dos clubes campeões nas oito principais ligas europeias de futebol.

De acordo com o documento ontem divulgado, o jogador com maior valor de mercado é Alex Telles (25 milhões de euros), seguido de Marega (24 milhões) e Brahimi (22 milhões). Outros dados importantes relacionam-se com as receitas comerciais da SAD, que cresceram 43 por cento – para os 38,1 milhões de euros – na época 2017/18 em comparação com a época anterior, e com as verbas provenientes das transmissões televisivas, que também registaram uma subida de 42 por cento – para os 54,6 milhões de euros.Ao nível das redes sociais, o clube conta com o total de 6 milhões de seguidores nas várias plataformas.