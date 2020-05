Plantel portista voltou ao Estádio do Dragão

A segunda semana de treinos do FC Porto após o confinamento obrigatório acabou com uma sessão de trabalho no Estádio do Dragão, realizada na manhã deste sábado.





Após mais de dois meses de ausência, os jogadores voltaram a 'casa', num treino onde, segundo o clube, "além dos aspetos físicos e táticos trabalhados, serviu ainda para fazer a adaptação a algumas das normas vigentes no estádio onde o FC Porto ainda efetuará cinco jogos até ao final da Liga".O plantel às ordens de Sérgio Conceição vai agora gozar de dois dias de folga, com o regresso ao trabalho agendado apenas para terça-feira.