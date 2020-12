Plantel regressa aos treinos após cumprida a promessa

Cumpridas as duas folgas para celebrar o Natal, o plantel portista regressa esta tarde (18 horas) ao Olival para dar início à preparação do jogo com o V. Guimarães. A dupla folga foi uma promessa de Sérgio Conceição ao grupo caso houvesse sucesso na Supertaça. Os jogadores cumpriram em campo e o treinador foi fiel à palavra, ‘oferecendo’ uma quadra natalícia mais descansada.

O treino desta tarde será o primeiro de muitos que se seguem no horizonte, já que o FC Porto vai dar início em Guimarães a uma nova sequência alucinante de jogos. Pelo meio haverá um novo clássico contra o Benfica, desta feita para o campeonato, assim como a final four da Allianz Cup, onde os dragões têm encontro marcado com o Sporting nas ‘meias’. Portanto, vem aí um mês de janeiro a doer.