Playoff da Youth League sem Fábio Silva

Os sub-19 do FC Porto entram hoje em campo para defrontar o RB Salzburgo no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Youth League. E certo é que, mesmo que hoje ficasse de fora dos planos de Sérgio Conceição para o jogo com o Ac. Viseu – situação a verificar quando for anunciada a ficha de jogo –, Fábio Silva não poderia dar o seu contributo àquela que é, afinal, uma geração de dragões ainda um nível a cima do seu escalão etário. O ponta-de-lança, de 17 anos, já participou em três encontros da Liga Europa esta época, o que, segundo os regulamentos da Youth League, o impede de jogar na prova europeia dedicada às equipas sub-19.

A eliminatória com os austríacos, decidida a uma só mão, realiza-se no Olival, estando o apito inicial marcado para as 15 horas.