Polícia carregou sobre adeptos do FC Porto numa esplanada em Coimbra

A polícia carregou sobre adeptos do FC Porto pouco depois do segundo golo dos dragões ao Benfica, na final da Taça de Portugal (1-2). Tudo aconteceu no Mototurismo Clube, em Coimbra, onde alguns simpatizantes portistas assistiam à partida.





Enquanto a polícia agredia simples adeptos do FC Porto que só estavam a celebrar a dobradinha o assassino de Marco Ficini continua em liberdade. Luís Pina matou Ficini em Abril de 2017, há mais de três anos. Mais respeito, por favor pic.twitter.com/092HcZqEbE — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 1, 2020

Pouco depois, Francisco J. Marques condenou o sucedido. "Enquanto a polícia agredia simples adeptos do FC Porto que só estavam a celebrar a dobradinha, o assassino de Marco Ficini continua em liberdade. Luís Pina matou Ficini em Abril de 2017, há mais de três anos. Mais respeito, por favor", disse o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.