Ponto da situação da Covid-19 no FC Porto: dragões com seis casos ativos no plantel

O número de casos de Covid-19 no seio do plantel do FC Porto tem vindo a subir nas últimas semanas, ao ponto de, neste momento, os dragões terem seis casos ativos no plantel. São eles Sérgio Oliveira, Evanilson, Luis Díaz, Otávio, Nanu e Romário Baró, os dois últimos conhecidos apenas esta quinta-feira.





Deste grupo, apenas um jogador estará disponível para a deslocação a Faro, na segunda-feira: Otávio. O brasileiro ainda está isolado, cumprindo os dez dias obrigatórios, mas estará recuperado a tempo de ser opção para a visita ao reduto do Farense.No total, o FC Porto vai em 13 casos conhecidos de Covid-19, 12 de jogadores (os seis acima referidos e ainda Carraça, Manafá, Fábio Vieira, Francisco Meixedo, Cláudio Ramos e Loum) e um de um elemento da equipa técnica, no caso Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes.