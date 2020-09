Porta do PSG pode reabrir-se para Alex Telles

A determinado momento da temporada 2019/20, a mudança de Alex Telles para o PSG parecia inevitável. A pandemia mudou os planos dos franceses, que optaram por avançar para a renovação de Kurzawa e, agora, há novos dados que podem reabrir a porta a... Alex Telles.

Depois do francês ter sido punido com uma suspensão de seis jogos na liga francesa em virtude do seu envolvimento nos desacatos que marcaram o último clássico com o Marselha, ontem o espanhol Bernat viu ser-lhe confirmada uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, que só lhe permitirá voltar aos relvados por volta de abril ou março do próximo ano. Um défice repentino de opções de primeira água para a esquerda da defesa que pode eventualmente levar Alex Telles a ser desejado de novo em Paris.