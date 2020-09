Prazos de pagamento adiam oficialização de Toni Martínez no FC Porto

Ainda não será esta quinta-feira que Toni Martínez vai ser oficializado como reforço do FC Porto. De acordo com as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima do processo, os dragões ainda não chegaram a um entendimento total com o Famalicão relativamente aos prazos de pagamento e a confirmação do negócio ficou em stand by.





No entanto, há a plena convicção em quem está a tratar o negócio de que o impasse será ultrapassado e, por isso, a expectativa é que o ponta-de-lança espanhol seja apresentado no Dragão durante esta sexta-feira.Toni Martínez esteve no Dragão esta quinta-feira à tarde, conheceu os cantos à casa e realizou (com sucesso) os habituais exames médicos. Isto depois de, a pedido do FC Porto, ter efetuado o teste de rastreio à Covid-19 na última quarta-feira, com resultado negativo. Falta colocar o preto no branco e as fotografias da praxe com a nova camisola. Pormenores que, salvo algum volte-face de última hora, vão ser realizados esta sexta-feira.