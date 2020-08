Pré-época do FC Porto não terá estágio

Pela primeira vez em muitos anos, o FC Porto não vai fazer um estágio de pré-época longe da Invicta, numa decisão tomada pelos responsáveis portistas para contornar os problemas causados pela Covid-19.





Numa primeira fase, os dragões tinham planeado montar novamente o seu quartel-general em Lagos, no Algarve, mas mudaram de ideias e optaram por fazer o essencial da preparação no seu habitual centro de treinos, com todas as condições de segurança.