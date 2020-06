Preço travou negócio Ferraresi

O Manchester City, emblema que detém o passe de Nahuel Ferraresi, defesa-central que esteve na equipa B do FC Porto na época finda, terá pedido 2,5 milhões de euros ao FC Porto para abrir mão do jogador. Segundo informações veiculadas na Venezuela, existiram conversas entre os dois clubes, mas as exigências impediram avanços. O futuro de Ferraresi deve passar pelo empréstimo a outro emblema europeu.