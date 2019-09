Premier League International Cup: FC Porto B goleado pelos sub-23 do Swansea

Dificilmente o arranque do FC Porto B na edição 2019/20 da Premier League International Cup poderia ter corrido pior. Os dragões, nos quais Rui Barros procedeu a sete alterações em relação ao seu último onze, foram claramente inferiores aos sub-23 do Swansea e regressaram à Invicta goleados por 5-1.

Os galeses entraram a todo o gás, com um golo logo aos 6’ de Cullen, que acabaria por bisar. A resposta portista, num jogo marcado por chuva intensa, foi pronta, e Diego Landis aproveitou um pontapé de canto para repor a igualdade. A partir daí, o jogo caiu claramente para o lado do Swansea, muito por mérito da equipa britânica, mas também alguma ingenuidade portista.

Cooper, um médio-ala cuja capacidade de finalização ficou à vista com o hat trick assinado, começou a fazer estragos, inclusive com um livre direto brilhantemente cobrado. O resultado foi-se avolumando ao longo da partida, embora as duas substituições feitas por Rui Barros ao intervalo tenham mitigado a má exibição coletiva. Aos 73’, diga-se, Ricardo Silva ainda defendeu um penálti...

O FC Porto B está integrado no grupo D juntamente com o Swansea, Everton e PSV Eindhoven. Com o resultado de ontem, os dragões estão no último lugar e os galeses são líderes com quatro pontos, em dois jogos disputados.