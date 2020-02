Prémios por pagar aos jogadores do FC Porto atingem 9,524 milhões

Um dos pontos mais curiosos do Relatório e Contas da FC Porto, Futebol SAD relativo ao 1º semestre da temporada 2019/20 diz respeito ao valor de 9,524 milhões que está por pagar aos jogadores.





Este montante, que cresceu dos 8,059 milhões que estavam em falta em finais de junho, diz respeito a prémios de competições pendentes de processamentos e, como os próprios dragões explicam, é justificado por "prémios de séries de jogos e gratificações atribuídas a determinados atletas de forma a garantir salários mínimos anuais contratados".Ou seja, estamos a falar de complementos ao vencimento que permitem atingir as cifras líquidas negociadas com os jogadores e que, fruto do controlo financeiro apertado a que a SAD está sujeita, terão de ser saldados até ao final do mês de junho, e aos quais acrescem ainda 523 mil euros de direitos de imagem.