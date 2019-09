Presidência do FC Porto fora dos planos de António Oliveira

Os planos de António Oliveira não passam por uma candidatura à presidência do FC Porto. O antigo jogador e treinador dos dragões reiterou a ideia no programa ‘Trio d’Ataque’, da RTP3.

"Dou tudo pelo FC Porto e sempre que o clube precisar de mim estarei disponível, mas eu não planeio a minha vida a pensar ser presidente do FC Porto. Não estou preparado, não estou à espera, de vir a ser presidente do FC Porto. Já o disse várias vezes", afirmou António Oliveira, deixando alguns reparos ao momento em que tanto André Villas-Boas com Vítor Baía assumiram a intenção de se candidatarem à sucessão de Pinto da Costa: "É muito importante haver união em torno da recandidatura de Pinto da Costa. A leitura que faço é que tanto o Villas-Boas como o Vítor Baía, como qualquer outro, têm toda a legitimidade para avançarem no momento certo, não desta forma intempestiva. A seu tempo, os sócios saberão encontrar a melhor solução, nesse momento e não por antecipação."