Presidente ao leme da comitiva do FC Porto

Apesar de jogar esta tarde em Setúbal, o FC Porto optou por montar quartel-general na unidade hoteleira onde costuma ficar instalado no centro de Lisboa, viajando apenas depois do almoço em direção ao Estádio do Bonfim. Dentro do que costuma acontecer quando os dragões se deslocam à capital para defrontar o Benfica e o Sporting, Pinto da Costa viajou no autocarro ao lado de Sérgio Conceição e da equipa, numa clara manifestação de confiança e, acima de tudo, união.

Numa altura em que muito se tem falado em desunião e falta de apoio público a Sérgio Conceição, o presidente fez-se notar na comitiva, não deixando margem para dúvidas relativamente ao seu posicionamento relativamente ao grupo de trabalho.

Reforço no ataque

Quem também seguiu no autocarro em direção a sul foi Zé Luís, avançado de 29 anos que estava fora dos eleitos desde o clássico de Alvalade devido a problemas físicos. Um mês depois, o internacional cabo-verdiano regressou para reforçar o sector atacante e procurar reencontrar-se com os golos, um caminho que já não conhece desde o dia 2 de dezembro. Aliás, o tento ao P. Ferreira foi o único que marcou em quatro meses.