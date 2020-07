Presidente da MAG do FC Porto indignado por ter ficado fora da tribuna no clássico

Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia do FC Porto, lamentou esta quinta-feira, em entrevista à TSF, o facto de não ter podido estar na tribuna do Estádio do Dragão no jogo de ontem, no clássico entre FC Porto e Sporting.

Apesar de defender as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde, o dirigente portista disse não entender que "num camarote onde cabem mais de 200 pessoas, que é um espaço alargado e ventilado, apenas posso ter um conjunto máximo de 10 pessoas". "Embora respeitando seriamente as decisões das autoridades sanitárias, parece-me que é uma questão a rever em grandes espaços", sublinhou.

Lourenço Pinto não deixou de elogiar Pinto da Costa e Sérgio Conceição, afirmando que "os êxitos das grandes instituições repercutem-se muito na liderança", destacando o papel "extraordinário" do presidente e do treinador, ao conquistar um título "tão desejado numa altura difícil".