Presidente do Conselho Fiscal do FC Porto morre aos 60 anos

Paulo Nunes de Almeida, presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do FC Porto, e também presidente do Conselho Fiscal da SAD, morreu esta quinta-feira de manhã vítima de doença prolongada.A morte de Paulo Nunes de Almeida, aos 60 anos, foi confirmada no site dos dragões.O também economista e presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), nasceu na cidade do Porto a 24 de março de 1959."Foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), ocupando, posteriormente, cargos na Associação Comercial do Porto (ACP), na Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), na Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e na Associação Empresarial de Portugal", pode ler-se na nota partilhada.: Correio da Manhã