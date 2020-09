Presidente do Fluminense lamenta saída de Evanilson: «FC Porto surgiu e ficámos sem controlo»

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu esta terça-feira uma conferência de imprensa para explicar a venda de Evanilson para o FC Porto. O líder do Flu garante que não teve qualquer controlo sobre o negócio.





"Recentemente, o jogador foi procurado por alguns clubes. A principal proposta era de um clube inglês, o Crystal Palace. Era verdade que o clube tinha interesse. A principio, ia ser isso. Eu pedi que ele ficasse até o final do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Se a venda tivesse sido feita para eles, ele ficaria. Mas surgiu uma proposta do Porto. O Porto chegou com valores maiores, e, obviamente, não tínhamos controlo sobre isso. Eu tentei que o jogador ficasse connosco até o fim do Brasileiro. Mas até por receio de uma lesão, o clube e o empresário optaram que o atleta fosse agora. Agarrámos numa situação praticamente perdida. Não existe renovação automática, os contratos têm prazo definido. Não estou a criticar ninguém, mas se houve alguma falha em relação a isso, foi antes da nossa chegada", explicou.Mário Bittencourt acredita que vai agora conseguir uma boa solução para o lugar do jovem avançado, de 20 anos."Acha que eu gosto de perder o meu principal jogador? Eu sou presidente do clube. Mas também sou adepto. Fico triste. Mas é o futebol. Perdemos, mas vamos avaliar se vamos conseguir fazer a substituição ao mesmo nível. Certamente, vamos avaliar, quem sabe no mercado sul-americano, para tentarmos fazer essa reposição", garantiu.