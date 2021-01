Presidente do Grémio admite que Pepê "está próximo" do Dragão

Romildo Bolzan admitiu esta quinta-feira que Pepê está muito próximo de poder ser anunciado como reforço do FC Porto para a próxima temporada.





"No que diz respeito aos dois clubes, já estamos com a situação bastante avançada e próxima da concretização", referiu o presidente do emblema canarinho, à rádio Guaíba, esperançado em que o extremo volte à sua melhor versão já com o futuro definido: "É uma pessoa querida, amável e espero que esteja completamente seguro para voltar a brilhar. Realmente, o seu desempenho tem sido um pouco abaixo..."