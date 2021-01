Presidente do Grémio disponível para "concluir" transferência de Pepê em momento oportuno

Romildo Bolzan Jr. assumiu este domingo a existência de uma negociação em curso por Pepê e mostrou-se disponível para a concluir assim que surja o momento certo. Em conferência de imprensa, o presidente do Grémio não identificou o FC Porto como o clube comprador, mas, como é público, os dragões estão fortemente empenhados em garantir a contratação do extremo brasileiro assim que possível.





"Quanto à situação do representante do Pepê, é uma pessoa que se relaciona com o Grémio, que se relaciona bem. Estamos a tratar de uma negociação sim e ele é uma das pessoas responsáveis por essa negociação, que pretendemos concluir e anunciar num momento oportuno se por acaso as coisas andarem", disse Romildo Bolzan Jr.De notar que, pouco antes, questionado sobre a quebra de rendimento de Pepê no Grémio, o treinador Renato Gaúcho apontou as notícias sobre o mercado de transferências como foco desestabilizador do jogador. "Essa era uma pergunta que vocês poderiam fazer para o empresário do Pepê. Ele estava a ajudar-nos, a fazer golos e grandes exibições. Aí começou a falar-se de propostas da Europa e deu no que deu", afirmou.