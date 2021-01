Presidente do Grémio sobre preço pedido por Pepê: «Normal para este calibre»

Romildo Bolzan, presidente do Grémio, reiterou ontem a intenção de vender Pepê apenas a troco de 20 milhões de euros. “É o preço normal de um jogador do calibre dele. No mínimo, é um jogador que está ao nível do Everton [n.d.r.: do Benfica]”, referiu o dirigente, em declarações ao Globo Esporte, insistindo também na intenção de manter o jogador até à final da Copa do Brasil, que se joga a duas mãos a 3 e 10 de fevereiro: “Nós vamos fazer todo o esforço, se houver proposta. Se efetivamente acontecer, queremos que o Pepê continue connosco até ao último momento da Copa do Brasil.”

Como já demos conta, estas são posições ainda em desencontro com a visão do FC Porto, que admite um investimento na ordem dos 15 M€ e quer o jogador já neste mercado.