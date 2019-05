Presidente do IPDJ critica tarja dos Super Dragões

Vítor Pataco, presidente do IPDJ, criticou a tarja exibida pela claque Super Dragões no último clássico, na qual surgiam alguns árbitros, o primeiro-ministro António Costa e a juíza Ana Peres. "Como cidadão confesso que não fico agradado por ver dois órgãos de soberania envolvidos de forma negativa nos problemas que são do futebol", afirmou Vítor Pataco ao ‘Jornal Económico’.

Entretanto, o FC Porto, através do seu oficial de ligação aos adeptos, queixou-se de "discriminação" por parte das entidades que estão a organizar a final da Taça de Portugal. Tudo porque foi impedida uma coreografia com 15 mil bandeiras, que até pode vir a ser autorizada caso o material em causa seja reajustado. "Já não usámos várias vezes este tipo de bandeiras no nosso estádio devidamente aprovadas? A lei para lá da Ponte D. Luís é diferente?", perguntou Fernando Saul, nas redes sociais.