Presidente do Junior confirma acordo por Luiz Díaz

Luiz Díaz vai ser jogador do FC Porto até junho de 2024, tal como adiantámos ontem na nossa edição online, uma situação que Antonio Char confirmou em declarações à imprensa do seu país, ainda que o presidente do Junior Barranquilla tenha dito que há arestas por limar. "Estamos a avançar com a operação, mas ainda não estão terminados todos os detalhes. Há um princípio de acordo entre os clubes, mas o importante é que o jogador faça a sua vinculação ao seu novo clube", referiu o líder do emblema, que irá receber 7 milhões de euros por 80 por cento do passe. Sobre o interesse de outros clubes europeus no extremo, Char foi taxativo: "Avançámos com o FC Porto."