Presidente do P. Ferreira confirma notícia de Record sobre Oleg Reabciuk

O presidente do P. Ferreira confirmou que o FC Porto acionou o direito de preferência por Oleg Reabciuk, como Record avançou.





"O P. Ferreira recebeu uma proposta do Olympiacos e, no cumprimento das suas obrigações, comunicou a quem tinha de comunicar para ser exercido, ou não, o direito de preferência. O terceiro clube [FC Porto] notificou o Paços que estaria interessado em exercer o direito de preferência", referiu.Paulo Meneses acrescentou que ainda não há qualquer contrato formalizado e que o jogador ainda "não comunicou a sua decisão, que é fundamental"."Fomos notificados pelo clube preferente que queria exercer o seu direito, mas tem de chegar a acordo com o atleta", referiu."Tenho tido conversas com o Oleg mas não quero influenciar nem num sentido nem no outro. Não vou é aceitar que esta situação se prolongue", referiu.